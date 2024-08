[Le podcast de Pierrot] Aigri un jour, aigri toujours

La principale difficulté pour réaliser mon podcast quotidien consiste avant tout à trouver le thème du jour. Pour y arriver, je lis énormément d’articles provenant de journaux de tous bords politiques et je sélectionne ceux portant sur un sujet d’actualité sur lequel j’ai un avis susceptible de vous éclairer et je l’espère, de vous apporter des éléments que vous auriez pu avoir ratés.

Ce matin, je suis tombé sur un article de Laurent Joffrin, un ancien de Libé qui écrit aujourd’hui dans LeJournal.info. Son titre : « JO : l’aberrante bévue de la presse« . Et le sens de son article est résumé par son introduction, très courte : « Tout devait mal se passer dans ces JO, tout se passe bien. Cherchez l’erreur journalistique« .

Je cite Laurent Joffrin : « C’est une faute de la presse française, désormais occultée par l’euphorie du moment, mais néanmoins patente : pendant plusieurs mois, la plupart des articles consacrés aux Jeux Olympiques annonçaient le pire. La Seine ne serait pas baignable, la sécurité était impossible à assurer, le coût de l’opération serait pharamineux, les transports seraient saturés, les grèves allaient gâcher la fête, la vie parisienne deviendrait un enfer à fuir d’urgence, le prix des billets était exorbitant, il serait impossible de circuler dans la capitale, le dispositif policier était totalitaire, les barrières disposées aux abords de la Seine transformeraient la capitale en camp de prisonniers, etc.« .

Résultat : tous les Français étaient persuadés que les JO de Paris couraient à l’échec, dans une ville désorganisée par l’impréparation, l’amateurisme et la folie des grandeurs des organisateurs.

Et patatras, rien ne s’est passé comme ces oiseaux de mauvais augure l’annonçaient : les Jeux sont une réussite et les journalistes qui avaient été les plus virulents se font beaucoup plus discrets. Voire même sont les premiers à se réjouir de leur succès.

Laurent Joffrin est un journaliste et par une sorte de nombrilisme professionnel, il ne s’en prend qu’à ses collègues responsables à ses yeux de toutes les turpitudes.

C’est oublier un peu vite, à moins que ce ne soit volontaire pour éviter de critiquer ses amis du NFP, que les principaux artisans de ce « JO Bashing » ont été les politiques, et en particulier ceux du Nouveau Front Populaire et du Rassemblement national, qui faisaient passer leur envie de systématiquement critiquer le gouvernement avant l’intérêt de la France.

Que n’a-t-on pas entendu ? Je me souviens par exemple d’Anne Hidalgo, pourtant co-organisatrice des JO en sa qualité de maire de Paris, qui prédisait fin novembre dernier, je la cite, qu’ »on ne va pas être prêt » sur les transports publics, évoquant un nombre et une fréquence de trains insuffisants à certains endroits. Résultat des courses : tous les touristes qui fréquentent le métro et les bus de la capitale se disent enchantés des fréquences de passage et de l’affluence. Bizarrement, personne ne vient rappeler aujourd’hui à Anne Hidalgo ses propos d’il y a quelques mois.

Mais Anne Hidalgo était loin d’être la seule. Il ne se passait pas une interview sur les plateaux de responsables de LFI ou du RN sans qu’ils n’annoncent une catastrophe. Quatre jours avant le début des JO, Laurent Jacobelli, un député qui fut le porte-parole de Jordan Bardella pour les élections européennes, prédisait des Jeux olympiques « sans public« .

Au Parlement, c’était un tir croisé de questions au gouvernement toutes plus anxiogènes les unes que les autres, dénonçant l’amateurisme et l’incompétence du gouvernement. Comme le montre la vidéo ci-dessous.

Nous sommes le 15/05/ 2024 à l’Assemblee nationale.

Je me souviens d’un Premier ministre qui se leve, faisant face à un député #Lfi. Je me souviens de sa colère froide contre ceux qui, en 🇫🇷 font du #JOBashing.

Nous sommes le 5/08. Le monde entier est 🇫🇷

Son nom : @GabrielAttal pic.twitter.com/ifmDzmNwH3 — 📣🇫🇷MacronardsFM🇮🇱 📻📣📻🐢🇻🇪 (@MacronardsFM) August 5, 2024





Résultat : ces JO sont une incroyable réussite, vantée dans le monde entier. Tous les commentateurs, à part quelques vieux grincheux qui voient le mal partout et qui confondent la reproduction de la Cène avec celle de Bacchus, même à l’autre bout du monde, sont unanimes pour vanter l’originalité et la qualité de la cérémonie d’ouverture et la réussite des Jeux.

Tous les jours, ils sont des milliers et des milliers dans les stades ou dans les rues pour applaudir les sportifs. Tous les athlètes reconnaissent qu’ils n’ont jamais vu une ambiance pareille. Plus de 500.000 personnes s’étaient massées le long du trajet de la course de cyclisme. Sans compter les millions qui l’ont regardée à la télévision.

Ces Jeux sont un formidable coup de pub pour Paris et ses monuments, et d’une façon plus générale, pour la France. Les retombées économiques se chiffreront en milliards d’euros.

Devant un tel succès, on aurait pu penser que les politiques qui avaient annoncé des Jeux catastrophe auraient fait profil bas. Mais ce n’est malheureusement pas totalement le cas. La plupart des rageux bouillent à l’intérieur et se taisent. Mais il en reste, les plus virulents et j’oserais dire les plus bêtes, qui osent encore monter au créneau. À l’image de la députée insoumise Alma Dufour dénonçant une « dépense colossale« , et qui réclame rien moins qu’une commission d’enquête parlementaire. Une initiative défendue également par Eric Coquerel, qui veut scruter « l’envers du décor« . Comme Yaël Braun-Pivet les a immédiatement remis à leur place en leur rappelant que ce genre d’enquête n’entrait pas dans les compétences de l’Assemblée, nos députés LFI se sont empressés de rectifier le tir en ne parlant plus que d’ »une commission d’enquête populaire« .

Aigri un jour, aigri toujours !