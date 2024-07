Le Musée de Villèle à St-Paul dans le jeu de grattage Mission Patrimoine 2024

Communiqué de la Française des Jeux

FDJ présente, aujourd’hui, la nouvelle édition de l’offre de jeux « Mission Patrimoine ». Cette septième édition, disponible dès le 2 septembre prochain, contribuera au financement de la Mission pour le patrimoine en péril, portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture.

Commercialisée dans plus de 29 000 points de vente FDJ et en digital sur www.fdj.fr et l’application FDJ, l’offre de jeux sera composée d’un ticket à gratter et de sept tirages Loto.

Mission Patrimoine édition 2024

Décliné en trois versions, le nouveau ticket de grattage Mission Patrimoine permettra de remporter 1,5 million d’euros pour une mise de 15 euros. Sous les traits d’une carte postale, ce ticket sera pour la première fois au format paysage. Chacun des tickets mettra en avant six sites emblématiques 2024 de la Mission Patrimoine. Pour chaque ticket de grattage acheté, 1,83 euro sera reversé par l’État à la Fondation du patrimoine.

Consacré traditionnellement à la mise en exergue du patrimoine français, le mois de septembre aura comme point d’orgue les Journées européennes du patrimoine les samedi 21 et dimanche 22 septembre prochains.

En complément du grattage, sept tirages Loto dédiés seront donc proposés du samedi 7 au samedi 21 septembre. Les 7, 9, 11, 14, 16, 18 et 21 septembre, les joueurs pourront tenter leur chance à un des sept tirages Loto participant au dispositif de soutien du patrimoine, dont le jackpot s’élèvera à 2 millions d’euros minimum. L’État reversera 0,54 euro à la Fondation du patrimoine pour chaque grille de 2,20 euros jouée.

Plus de 850 projets soutenus depuis 2018

De 2018 à 2023, plus de 155 millions d’euros ont pu être collectés pour soutenir le patrimoine en péril, soit le montant du prélèvement sur les mises des jeux Mission Patrimoine revenant normalement à l’Etat. En 2023, pour la sixième édition, c’est plus de 28 millions d’euros qui ont été reversés par l’État à la Fondation du patrimoine.

Parmi les plus de 850 projets sélectionnés depuis 2018 par la Mission Patrimoine, 615 sites ont d’ores et déjà été restaurés ou sont en cours de restauration : 335 projets sont terminés et 280 chantiers sont en cours.

1. Hauts-de-France : Bâtiment du jubé de la cathédrale

de Noyon

2. Pays de la Loire : Piscine Braud à Vallons-de-l’Erdre

3. Bourgogne-Franche-Comté : Cité des Horlogers à

Morteau

4. La Réunion : Musée de Villèle à Saint-Paul

5. Occitanie : Halle de Revel

6. Corse : Église Saint-Augustin de Montemaggiore