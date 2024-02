Le MPTU salue le discours de Gabriel Attal

Pour Michel Vergoz, Gabriel Attal a réveillé « l’intérêt de nombreux Français » dans sa déclaration de politique générale, à travers « trois mots chargés de perspectives nouvelles et inédites », à savoir « débureaucratiser, désmicariser et déverrouiller la France ».

Le président du MPTU demande désormais « à agir vite et sans relâche », afin de « convaincre ceux qui n’y croient plus et ceux qui sont dans le doute ». Cela passera par redonner « de la visibilité et du concret aux engagements, sur le terrain, au plus de la population ». « La confiance, si nécessaire, et si indispensable dans le moment, ne reviendra, qu’au prix de cette démonstration permanente par l’action », ajoute Michel Vergoz.

« C’est sur cette voie que nous lui assurons toute notre confiance », conclut le maire de Sainte-Rose.