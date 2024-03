Le “Kar’ La Nuit’” démarre dès ce soir !

Ce nouveau service de transport à la demande a été lancé ce vendredi par le TO et la Semto. Destiné aux salariés de la restauration ou de l’hôtellerie, mais aussi aux noctambules, deux mini-bus seront mis en service une expérimentation de six mois tous les jours de 20h à 3h.

Pour palier au manque d’offre de transport public après 20h, la Semto et le TO réfléchissent depuis plus d’un an à un service spécialisé pour répondre à la demande. Ce manque de transport constitue un gros frein à l’emploi, car il est presque impossible de rentrer en bus pour les salariés en horaires décalés.

Deux mini-bus de neuf places sont mis en service pour l’instant, mais “cela pourra évoluer si l’expérimentation est concluante. Un agent de sécurité sera présent les trois mois, et on essayera de voir si on peut faire sans pour les trois mois restants”, précise Irchad Omarjee, président de la Semto. Les usagers devront s’inscrire avant d’accéder à la réservation pour prouver qu’ils sont majeurs. Ensuite, ils pourront réserver leur trajet jusqu’à dix jours en avance, et au minimum de deux heures avant le trajet. Le prix du ticket, entièrement dématérialisé, sera de 5 euros par voyage, ou par un abondement mensuel de 20 euros pour usagers de Kar’Ouest.

Les jeunes travailleurs sans voiture comme cible

Les futurs usagers seront pris en charge et déposé dans l’un des 470 arrêts de bus Kar’Ouest. Une petite révolution, dont se félicite Emmanuel Séraphin. “C’est vrai un plus d’avoir ce service de transport dans une ville balnéaire. On a travaillé avec l’ensemble des hôteliers. Les jeunes qui étaient en apprentissage au Centhor ou dans les autres établissements devaient parfois renoncer à un contrat, car il n’y avait pas de transport”, explique le président du TO.

Ainsi, Ornelle, réceptionniste dans un hôtel de l’Ouest, s’est inscrite ce vendredi matin au service. “C’était compliqué avant. Le transport n’était jamais assuré, et j’ai déjà dû refuser des embauches à cause de cela”, précise la jeune femme.

Ce nouveau Kar’ La Nuit’ permet ainsi de “sécuriser aussi bien les routes, avec des déplacements de nuit en transport, mais aussi l’emploi pour ces travailleurs de ces secteurs aux horaires atypiques. C’est un service qui doit être rendu, et si c’est concluant, nous pourrons aller plus loin”, souligne le sous-préfet de Saint-Paul, Philippe Malizard.

Les usagers pourront découvrir ce nouveau service dès ce soir en suivant la procédure d’inscription.