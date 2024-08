Le Gayaromètre pour aider les enfants à identifier les violences

Comment permettre aux enfants et aux ados de percevoir des comportements synonyme de violence ? Le Gayaromètre est dérivé du « violentomètre » utilisé depuis longtemps dans le cadre des violences conjugales. Ce kit permet aux marmailles de décrypter leurs émotions et de mettre des mots sur ce qu’ils ressentent. Il est adapté selon trois classes d’âge pour mieux cerner les problématiques auxquelles peuvent faire face les jeunes. Il existe en français et en créole.

La présidente de l’association EPA, Jessy Yong Peng, détaille les objectifs du Gayaromètre. « C’est un outil de prévention, de libération de la parole, qui aide l’enfant et l’adulte à communiquer », précise-t-elle.

Le dispositif est déjà disponible sur le site Internet d’EPA . « On a une équipe pluridisciplinaire qui intervient dans les écoles, les centres de loisirs, les quartiers, les structures où il y a des enfants. L’objectif maintenant est de transmettre le message avec ce nouveau support pour que tout le monde reste gayar », explique-t-elle.

Caroline Nègre, psychologue-clinicienne, a participé à la création du Gayaromètre. « Cet outil va permettre de mettre des mots sur les comportements qui sont acceptables, qui sont problématiques et ceux qui sont inacceptables et qui sont de l’ordre de la violence », détaille-t-elle.

Ainsi, le Gayaromètre associe les comportements aux émotions. Il est aussi accompagné d’un guide pour définir les émotions et aider à libérer la parole. Le dispositif est aussi utilisable par les jeunes.

« C’est à la fois un support de parole pour dénoncer des situations de violences, mais aussi un outil d’éducation pour parler des émotions saines et positives », conclut la professionnelle de la santé.