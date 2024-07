Lancement d’un appel à projets relatif à la création d’un premier EHPAD à Mayotte

Le communiqué :

Mardi 16 juillet, l’Agence Régionale de Santé de Mayotte et le Conseil Départemental de Mayotte ont lancé leur appel à projets relatif à la création d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 80 places, dont 20 places en accueil de jour et 10 places en hébergement temporaire.

Cet appel à projets réaffirme le souhait de l’ARS de Mayotte et du Conseil Départemental d’œuvrer en faveur du développement de l’offre médico-sociale à Mayotte et de la prise en charge des personnes âgés. Cette thématique est par ailleurs un enjeu majeur de la stratégie portée conjointement par le Département et l’ARS de Mayotte au titre du schéma départemental de l’autonomie 2022-2026 et du projet régional de santé 2023-2028.

La création de ce premier EHPAD à Mayotte permettra en outre de diversifier l’offre de prise en charge existante sur le territoire, afin de mieux répondre aux besoins des personnes en perte d’autonomie. Sur le long terme, ce projet a pour objectif de permettre aux Mahoraises et Mahorais de bénéficier d’une offre médico-sociale souple, adaptée et adaptable aux besoins des personnes et de leurs familles.

Informations pratiques :

⇒ Découvrir l’ensemble des informations relatives à l’appel à projets ⇐

Date limite de réception ou de dépôt des dossiers : 16 septembre 2024 à 11h (cachet de la poste faisant foi)

Les dossiers de candidature sont à adresser, avec remise d’un accusé de réception, à l’accueil de l’ARS de Mayotte et du Conseil Départemental :