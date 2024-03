La zone perturbée vers Madagascar, des pluies et des orages pour La Réunion

Zone Perturbée n°8

Météo France a démarré, cet après-midi, l’émission de bulletin de prévision pour la zone perturbée n°8. Le phénomène parait quelque peu désorganisé, sans centralité réellement identifiable. Néanmoins, l’ensemble convectif fait route vers l’ouest, comme prévu, et devrait impacter le nord-est de Madagascar dans les prochaines 24/36h.

Sauf mauvaise surprise, c’est un phénomène d’intensité faible qui va « atterrir » sur la Grande Ile, probablement au stade de dépression tropicale (non baptisée donc). Il n’en reste pas moins que nos voisins vont connaître des conditions météo dégradées entre dimanche et mardi, avec des cumuls de pluie estimés entre 100 et 200 mm, voire localement 300 mm, en 24h (selon Météo France). Pour les vents, il n’est attendu rien de cyclonique fort heureusement.

Mais, bien évidemment, la situation sera à suivre avec grande attention compte tenu de la vulnérabilité intrinsèque du territoire malgache.

A La Réunion

A 1000 km au sud de cette agitation, La Réunion va, elle aussi, entrer dans une période de conditions plus perturbées.

En effet, de l’air humide et instable déjà identifiable à l’imagerie sat (flèches vertes et rouges sur l’image d’illustration) arrive par le nord-est en cours de nuit prochaine (samedi/dimanche). De la sorte, les pluies vont refaire leur apparition sur l’île, dans une premier temps sur la façade orientale (approximativement entre St Denis et St Joseph) puis, dans un deuxième temps, elles vont gagner l’intérieur et déborder sur les zones ouest et sud-ouest en cours de matinée.

Ces averses pourraient être assez marquées et prendre parfois un caractère orageux 👉 A suivre particulièrement si vous êtes en pique-nique, randonnée ou toute autre activité extérieure vulnérable en cette journée dominicale.



De même, entre lundi et mardi, l’atmosphère va rester humide et sera manifestement favorable aux averses de développement diurne au cours des après-midi, dans l’intérieur et sur les hauts de l’Ouest et du Sud-Ouest préférentiellement. Mais, nous aurons l’occasion d’en reparler plus en détail dans notre prochain article 😄