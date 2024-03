La tempête tropicale FILIPPO frappe le Mozambique

Sans surprise aucune, FILIPO a fini par toucher le Mozambique en toute fin de nuit (03h00 UTC – 07h00 heure de La Réunion). Le centre de la tempête modérée a pénétré sur le continent à proximité de la petite ville côtière d’Inhassoro (~11 000 habitants).

Malheureusement, il n’y a quasiment aucune données météo témoignant l’impact du phénomène sur place.

Seule une station météo privée située à environ 70 km au sud-est de la zone d’impact était accessible. Cette dernière rapporte une rafale maxi à 100 km/h, ce matin à 07h31 locales (soit 05h31 UTC) ainsi qu’un cumul de pluie de 53 mm depuis minuit.

Mais, au-delà des mesures objectives, les quelques images qui nous sont parvenus témoignent tout de même de dégâts sensibles dans cette région touristique.

Il y a bien entendu les dégâts liés au vent sur les infrastructures légères et/ou fragiles (toits envolés…) mais, il semble que ce soit surtout l’impact de la houle cyclonique qui aura été le plus significatif avec de nombreuses photos et vidéos de submersion marine ou de brusque recul du trait de côte.

Au cours de son trajet sur le Mozambique, cette tempête devrait concerner plus de 500 000 personnes et va notamment toucher la capitale du pays, Maputo, en journée de mercredi.

En 4 saisons cycloniques consécutives, FILIPO est le 6ème phénomène dépressionnaire tropical à concerner ce pays d’Afrique australe. Pour mémoire, le Mozambique est un pays de 23 millions d’habitants et faisant parti des 10 pays les plus pauvres au monde…