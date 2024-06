La relaxe pour la famille d’accueil accusée de violences et privation d’aliments

Un homme de 41 ans a été jugé ce mercredi par le tribunal de Saint-Pierre en comparution immédiate pour la détention, la transmission et la mise à disposition d’images pédopornographiques. Il obtenait ces vidéos et communiquait avec d’autres prédateurs sur les sites coco.gg et Telegram. Il a été condamné à un an de prison qu’il effectuera à domicile.