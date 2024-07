La Nouvelle-Calédonie rentre dans sa huitième semaine d’émeutes

Alors que la Nouvelle-Calédonie s’enfonce dans sa huitième semaine de violence, les affrontements ont repris ce mardi, note le haut-commissariat de la République. Désormais, les forces de l’ordre concentrent leurs efforts sur la route provinciale 1, en direction de la ville de Saint-Louis. Cette infrastructure est impraticable depuis le début des émeutes, isolant tout le Sud de la Nouvelle-Calédonie du reste de l’île. Des barges ont été mises en place pour permettre aux habitants de se rendre à Nouméa et ravitailler les commerces locaux.

Dès 5h ce matin, les gendarmes ont mené l’assaut, sécurisant un large tronçon de la route et permettant de faire rentrer des quartiers entiers dans la zone sécurisée. Les militaires font état de tirs contre leurs blindés, qui n’ont pas fait de victimes. Ces opérations permettent aux habitants de retrouver une vie presque normale. Deux écoles de la ville devraient ainsi rouvrir leurs portes ce mercredi, une première depuis le début de la crise. « Pas moins de 37 barrages ont été levés dans la nuit », affirme l’Etat dans un communiqué.

Plus au Nord, sur la commune d’Houaïlou, c’est un centre de formation aux métiers de la mine qui a été incendié. Le lieu, qui abritait de nombreuses machines servant à l’apprentissage, avait déjà été dégradé plus tôt dans la semaine. Cette nuit, c’est tout le centre qui est parti en fumée. Toujours dans son bilan, le haut-commissariat préfère nuancer et rappelle que « la situation d’ordre public a continué de s’améliorer au cours de la nuit dernière et durant la matinée, à l’exception de quelques actes isolés ».