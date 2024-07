La France prolonge sa présence militaire à Djibouti

Certains Réunionnais se souviennent encore des escales opérées la nuit dans le suffoquant aéroport de Djibouti, à l’époque où les liaisons entre Paris et Saint-Denis n’étaient pas toujours directes. Ce micro-État de l’Afrique de l’Est, situé en face du Yémen, avait l’avantage d’être une ancienne colonie devenue un allié de la France, laquelle contrôlait pour ainsi dire militairement la zone depuis sa base de la capitale Djibouti.

Les années ont passé et la position de la France s’est fragilisée. Les États-Unis et la Chine, notamment, ont respectivement installé une base et construit un port à Djibouti afin de garder un œil sur le trafic maritime dans le détroit de Bab el-Manded.

Mercredi 24 juillet, le président de Djibouti Ismaïl Omar Guelleh a été reçu en grande pompe à l’Élysée par Emmanuel Macron, avant que des photos montrant les deux hommes signant des documents ne soient diffusées sur les réseaux sociaux.

Selon le blog La Chronique de l’Est, Emmanuel Macron et Ismaïl Omar Guelleh ont évoqué le projet de construction d’un nouveau aéroport à Djibouti, un marché qui aurait été mis dans la balance dans les négociations que menaient de longue date les deux pays sur les conditions de maintien du contingent militaire français aux abords de la mer Rouge.

Ce jeudi, le quotidien Le Monde indique que les discussions autour d’un nouveau Traité de coopération en matière de défense (TCMD) étaient avant tout une question de gros sous, le loyer annuel de 30 millions d’euros payé par la France pour stationner ses 1.500 militaires étant jugé insuffisant par Djibouti. Dans un communiqué, l’Elysée a confirmé que les négociations entre les deux pays avaient abouti.