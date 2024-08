[Le podcast de Pierrot] La France cesse de jouer les bisounours avec les Algériens

On va quitter aujourd’hui notre petite île pour aborder un sujet qui occupe l’actualité nationale et internationale et qui concerne nos relations avec l’Algérie et le Maroc.

La France a opéré cette semaine ce qu’on peut qualifier de virage à 180° de sa politique au Moyen Orient en soutenant officiellement la position du Maroc sur le Sahara occidental.

Depuis les années 60 et les indépendances de nos anciennes colonies, nous avions essayé de maintenir une position d’équilibristes en nous attachant à ne pas prendre position dans le conflit qui oppose l’Algérie et le Maroc, autour de ce dossier.

Et il est arrivé ce qui se passe toujours dans ces cas-là : au lieu de vous en être reconnaissants, les deux protagonistes se fâchent avec vous, vous reprochant de ne pas trancher en leur faveur.

La France a toujours été proche du Maroc. Les relations se sont nettement rafraichies ces dernières années suite notamment à trois dossiers.

Il y a d’abord eu, comme nous l’avons déjà évoqué, l’affaire du Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole revendiqué par le Maroc mais aussi par le Front Polisario, lequel est soutenu par l’Algérie. La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur cette région en décembre 2020 a mis une pression sur les relations franco-marocaines, car la France a été vue comme moins prompte à suivre cette ligne. Qui n’est pas avec nous est contre nous.

Il y a également eu des frictions autour de la question des visas. En septembre 2021, la France a décidé de réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux ressortissants marocains (ainsi qu’aux Algériens et Tunisiens), citant la coopération insuffisante de ces pays en matière de rapatriement de leurs ressortissants en situation irrégulière en France. Cette décision a été mal accueillie au Maroc et a contribué à détériorer les relations.

Mais surtout, il y a eu l’affaire Pegasus, du nom d’un logiciel espion israélien. Des accusations ont été portées contre les services secrets marocains, selon lesquelles ils auraient utilisé ce logiciel pour espionner des personnalités françaises, dont le président Emmanuel Macron. Bien que le Maroc ait nié ces allégations, elles ont indiscutablement envenimé les relations entre les deux pays.

Mais même si les relations ne sont plus ce qu’elles étaient, elles n’ont jamais atteint le niveau de haine que l’on peut ressentir de la part des Algériens vis-à-vis de la France.

Pourtant, la diplomatie française a longtemps tenté de donner des gages au gouvernement algérien. Emmanuel Macron a effectué une visite officielle en Algérie en août 2022. Cette visite visait à « refonder » les relations entre les deux pays. Le président de la République a rencontré le président algérien et les discussions ont porté sur des sujets sensibles comme la mémoire de la colonisation et la guerre d’Algérie.

Le ministre français des Affaires étrangères a rencontré son homologue algérien pour discuter des moyens d’améliorer la coopération et de résoudre les différends.

Le président Emmanuel Macron est allé beaucoup plus loin, bien plus loin que tous ses prédécesseurs, en reconnaissant les souffrances infligées par la colonisation française en Algérie, qualifiant le colonialisme de « crime contre l’humanité« . Il pensait, ce faisant, calmer les dirigeants algériens et réchauffer les relations entre les deux pays. Non seulement il n’en a rien été, le gouvernement algérien jouant sans cesse le jeu de la surenchère, mais le président de la République s’est aliéné toute une partie des Français qui ont trouvé qu’il allait trop loin dans la repentance.

Malgré tous ces efforts unilatéraux, les Algériens ont continué à attaquer la France et à la critiquer sans cesse. Voire même à nous insulter. Il faut dire que le pays connait une crise politique et économique très grave, malgré ses exportations de pétrole et de gaz, et que les critiques contre la France sont le dernier ciment qu’utilise le gouvernement pour tenter de détourner l’attention du peuple algérien. Un stratagème qui marche toujours.

La décision de la France de prendre ouvertement position en faveur du Maroc est donc une façon de passer un message aux Algériens : à partir de maintenant, nous cessons de jouer les gentils, les bisounours. Si vous continuez à vous opposer à nous, ne vous étonnez pas si nous nous cherchons d’autres alliés.

On pourrait craindre qu’en retour l’Algérie ne nous coupe le robinet de ses exportations de gaz. Mais même si c’était le cas, ça ne nous impacterait pas énormément, le gaz algérien ne représentant plus que 8% de nos importations à la suite de notre politique de diversification de nos approvisionnements.

Il était temps que nous cessions de courber la tête, au nom de la repentance.