La filière canne reçue par le préfet

Une première réunion s’est tenue en préfecture au sujet de la campagne sucrière. Le préfet de La Réunion a accueilli autour de la table l’ensemble des acteurs de la filière agricole. Les agriculteurs s’inquiètent des premiers signes d’une saison difficile.

Le CTICS table sur une récolte de 1,38 tonne en fin de campagne et richesse jugée plutôt bonne. Pour Dominique Clain, représentant de l’UPNA (Unis pour nos agriculteurs), ces chiffres sont bien au-dessus de la réalité. Il explique : « J’ai alerté qu’on pourrait ne pas atteindre 1,2 de tonnes de cannes. C’est entre 40 et 50% de perte en tonnage pour certains agriculteurs qui n’arriveront pas à rembourser leurs dettes. » Le syndicaliste indique que la préfecture déconseille une révision de la convention canne signée l’année dernière, car le contexte européen actuel pourrait jouer en la défaveur des agriculteurs. « On risquerait selon lui d’être perdants. Le préfet nous dit d’attendre et qu’il y aura d’autres réunions », assure Dominique Clain.

De son côté, la CGPER demande à ce que des experts soient missionnés sur l’île dès la nomination du nouveau gouvernement afin de faire un nouveau point de situation et permettre une révision de la méthode de calcul de la richesse des cannes. Jean-Michel Moutama liste les difficultés qui se dressent sur le chemin des agriculteurs : « Il y a un gros manque de trésorerie ». Le syndicaliste déclare que les interlocuteurs (banques, CGSS, impôts) se sont dit prêts à « écouter les problématiques pour des mesures collectives ou individuelles ». Pour le syndicaliste, au vu de la situation : « Le mieux, c’est de couper le plus vite possible pour préparer la prochaine campagne ».

Des dispositifs déjà en place

Le préfet de La Réunion s’est exprimé dans un communiqué suite à la réunion de ce mercredi. Il rappelle la mise en place d’enveloppe depuis le début de l’année : « Une aide à la production a été versée de manière anticipée aux planteurs à hauteur de 14,5 millions d’euros en soutien aux exploitations cannières après une campagne 2023 en dessous de la normale et les intempéries. Une aide au surcoût de 12,8 millions d’euros a aussi été versée aux planteurs de canne à la mi-février pour accompagner les trésoreries et pallier l’augmentation du coût des intrants ». Jérôme Filippini précise que l’Etat a contribué à hauteur de 42 millions d’euros pour soutenir la canne.

Le préfet rappelle la mise en place du dispositif qui vise à permettre le recrutement de main d’œuvre : les saisonniers agricoles allocataires du RSA peuvent bénéficier en plus des dispositifs de droits communs (prime d’activité et R+) d’une aide à l’insertion dans l’emploi saisonnier agricole {AIDES) sous la forme d’une prime de 600€.

Au sujet des phénomènes météorologiques qui ont touché La Réunion, le préfet indique que l’évaluation des dégâts ne sera terminée qu’après la fin de la campagne. La mise en paiement des aides du fonds de secours (calamités agricoles) interviendra en 2025.

Le préfet rappelle par ailleurs qu’il réunira la filière à nouveau chaque mois jusqu’à la fin de la campagne.