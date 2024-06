Korbey d’or : 4 ans de prison avec mandat de dépôt à l’encontre de Sergio Toinette

Déjà condamné pour abus de biens sociaux en 2021, Sergio Toinette, accompagné par six de ses proches, était de retour dans le prétoire de Champ-Fleuri en avril dernier dans cette affaire d’infractions économiques et financières pour un préjudice évalué à six millions d’euros. Korbey d’Or, société de services à la personne, placée en redressement judiciaire en 2017 puis liquidée le 31 août 2022, qualifiée de « machine à cash » par le liquidateur judiciaire Hirou a été victime d’un florilège de malversations entre 2018 et 2022. Le Conseil départemental, financeur à hauteur de 90% de Korbey d’Or, s’est porté partie civile au procès et a demandé au tribunal que la société soit condamnée à lui verser un préjudice de six millions d’euros.

457.000 euros d’espèces provenant des paiements réalisés en liquide par les bénéficiaires ont été détournés au profit de Sergio Toinette, gérant et responsable administratif et financier qui menait grand train et « dont les agissements ont provoqué la mort de Korbey d’Or », selon le parquet. Autour de cette dernière gravitait des sociétés occultes dont les proches de son dirigeant tiraient les ficelles. A l’image de Monique Sprenger poursuivie pour avoir été « porteuse d’enveloppes » ou la convention de trésorerie avec la holding Sygma dont Philippe Bénard était le président, « un montage de complaisance » ou encore Kréologik, dont Michel Pota était le gérant de fait, une société en charge de la formation des salariés qui surfacturait ses services et alimentait Korbey d’Or via des montages financiers.

Pour mémoire, 4 ans de prison ferme, 200.000 euros d’amende, une interdiction de gérer pendant 15 ans, la confiscation des parts sociales saisies au sein de Korbey d’Or ainsi que les objets de luxe acquis illégalement avaient été requis à l’encontre de Sergio Toinette, 48 ans.

Le tribunal a rendu son jugement ce jeudi : Sergio Toinette est condamné à 4 ans de prison avec mandat de dépôt.