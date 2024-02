[JULES BENARD] Il s’en est allé et tout le monde s’en fout et cela m’indigne !

La crise du logement à La Réunion est devenue une réalité incontestable, alertent la sénatrice Audrey Belim et le député Philippe Naillet. Face à des indicateurs alarmants, ils mettent en garde contre des conséquences sociale et économique dévastatrices si des mesures rapides et robustes ne sont pas prises. « Les signaux sont plus que dans le rouge » s’inquiètent les deux parlementaires socialistes.