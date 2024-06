Johnny Payet, secrétaire départemental du RN: « Les gens se sont réveillés »

Selon Johnny Payet, le travail accompli par le RN a encouragé les électeurs à se mobiliser. « Les gens se sont réveillés », lance-t-il, tout sourire. Toutefois, il a exprimé sa préoccupation face au taux d’abstention encore élevé, estimant que cette situation est une responsabilité qui devait être partagée par l’ensemble des partis politiques. Il appelle à une prise de conscience collective pour inciter la population à participer davantage aux élections : « Il faut absolument que les hommes politiques prennent conscience qu’il faut qu’on se rassemble pour ramener la population aux urnes », a déclaré le maire de la Plaine-des-Palmistes.

Une commune qui a une nouvelle fois plébiscité le Rassemblement national lors d’un scrutin, puisque le parti présidé par Jordan Bardella y a recueilli près de 49,29 % des voix. Johnny Payet a exprimé sa satisfaction en notant que les électeurs avaient suivi la majorité municipale, « renforçant ainsi la confiance de la population envers le Rassemblement national et son équipe locale ». « On a même fait une petite boutade, on est presque déjà à 49-3 », sourit l’édile palmiplainois.

L’élection de Marie-Luce Brasier-Clain: « Pas une surprise »

Un responsable politique doublement satisfait, car le score obtenu par le RN a pour conséquence directe d’envoyer Marie-Luce Brasier-Clain au Parlement européen. Une surprise qui n’en n’était pas une pour le patron du RN local « compte tenu de sa position éligible sur la liste de Jordan Bardella ». Il a en outre souligné que le RN avait obtenu plus de 30 sièges à Strasbourg, soit 12 sièges supplémentaires par rapport à la dernière législature, « ce qui constitue une excellente performance », se félicite-t-il.

En ce qui concerne l’avenir du RN à La Réunion, Johnny Payet a exprimé l’espoir que de plus en plus de responsables politiques et d’autres personnes n’hésitent plus à s’exprimer et à rejoindre le mouvement. Il a rappelé que lors des sénatoriales, une collaboration avec Jean-Jacques Morel « avait permis au RN d’obtenir 80 voix », un résultat « prometteur pour les prochaines élections municipales ». « Il faudra absolument que les politiciens décident et prennent courage de se rassembler autour du Rassemblement national », insiste-t-il.

Pour rappel, les résultats provisoires du ministère indiquent 33 % pour le RN, 20 % pour LFI, 9 % pour Glucksmann et 8 % pour Valérie Hayer. Johnny Payet a noté que ces chiffres « reflètent un rejet rapide des Réunionnais envers Emmanuel Macron ». Il a également rappelé que La France Insoumise avait appelé à voter contre le RN lors des dernières présidentielles, une consigne que les électeurs « regrettent peut-être aujourd’hui ». « Les Réunionnais se mordent un petit peu le doigt en disant qu’ils n’auraient pas dû écouter », a-t-il ajouté.

« Je me sens serein, en espérant aussi que les autres élus vont comprendre et vont essayer d’écouter le peuple », a-t-il conclu.