Johnny Adekalom apporte son soutien au JiR

Soutien au Journal de l’île de la Réunion (JIR) contre la censure

A Sainte-Suzanne, le 19 Juin 2024 – Johny ADEKALOM et Cindy BARBE

Nous tenons à exprimer notre soutien indéfectible au Journal de l’île de la Réunion (JIR) face aux actes de censure qu’il subit actuellement.

La liberté de la presse est un pilier fondamental de notre démocratie et de notre société. Toute tentative de museler les médias, de restreindre l’accès à l’information ou d’intimider les journalistes est une attaque directe contre la liberté d’expression et le droit du public à être informé.

Le JIR, par son engagement et son professionnalisme, joue un rôle crucial dans la diffusion de l’information et dans la tenue d’un débat public sain et transparent à La Réunion.

Nous ne pouvons tolérer aucune forme de pression ou de censure visant à entraver ce travail essentiel.

Nous appelons les autorités compétentes à prendre des mesures immédiates pour garantir la protection des journalistes et la liberté de la presse. Nous invitons également l’ensemble des citoyens, des organisations et des institutions à se mobiliser en faveur du JIR et de tous les médias confrontés à des tentatives de censure.

En ces temps difficiles, il est plus que jamais nécessaire de défendre les valeurs de liberté, de justice et de vérité. Restons unis pour protéger notre droit à une information libre et indépendante.

Avec notre soutien et notre solidarité,

Johny ADEKALOM et Cindy BARBE