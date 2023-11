Jeux de hasard : Un millionnaire réunionnais toujours perdu dans la nature

Communiqué de la Française des Jeux

FDJ recherche, jusqu’au vendredi 1er décembre à 23h59, le joueur ayant validé son reçu de jeu Euromillions – My Million à la Réunion (974) pour le tirage du mardi 3 octobre et qui a remporté un million d’euros par tirage au sort.

Code gagnant : MV2492574

Le gagnant, s’il se reconnaît, peut appeler le service clients de FDJ au 09 69 36 60 60, qui le mettra en contact avec les équipes Accompagnement et Expérience Gagnants.

Pour rappel, My Million est un jeu associé à Euromillions, qui garantit un gagnant à un million d’euros en France à chaque tirage (le mardi et le vendredi). Toutes les combinaisons jouées en France se voient automatiquement attribuer un code My Million (deux lettres et sept chiffres). Le jeu My Million prévoit le tirage au sort d’un code gagnant parmi l’ensemble des codes attribués en France.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé)