Jean-Hugues Ratenon : « De pire en pire : L’Outre-Mer sacrifié sur l’autel de la cuisine politique »

Le communiqué :

Une fois de plus, on change de ministre, mais le cap politique d’appauvrir toujours plus les peuples ultramarins restera le même.

Une fois de plus, il faudra reprendre tout à zéro, ce qui était déjà peu. Les mesurettes en cours vont être stoppées.

Que va devenir le CIOM ? Les engagements pris par son prédécesseur sont-ils toujours d’actualité sur notamment les questions du pouvoir d’achat, la cherté de la vie, le logement, l’emploi, etc..

Une fois de plus, au nom de la parité homme-femme ; des équilibres politiques à trouver ; l’Outre-Mer est et sera encore plus abandonné. Les changements de ministre se font à une cadence jamais vue, n’offrant aucune visibilité et stabilité sur le long terme.

C’est un mépris alors que nous devons relever d’immenses défis.

La nouvelle ministre déléguée, sous tutelle, va comme d’habitude entamer une croisière des iles pour écouter, voir, comprendre. Des voyages exotiques avec l’argent public, l’argent des plus pauvres. En attendant cabris i mange salade.

Malgré cela, mon devoir, c’est de continuer plus que jamais à créer le rapport de force et de favoriser l’union des forces Réunionnaises face à ce gouvernement.

L’objectif est de prendre ce qui est possible pour notre territoire. Pour les Réunionnais.

Jean Hugues RATENON

Député de La Réunion