Intempéries dans le Sud : Des établissements scolaires et de la petite enfance fermés ce lundi

Plusieurs établissements scolaires resteront fermés ce lundi à cause des fortes pluies qui ont démarré dimanche et ont provoqué des dégâts sur certaines communes du Sud.

Saint-Pierre

En raison des conditions climatiques et des fortes pluies qui s’abattent actuellement sur Saint-Pierre, le maire Michel FONTAINE informe la population que l’ensemble des écoles primaires maternelles et crèches municipales sera fermé demain lundi 29 janvier.

Saint-Louis

Les écoles suivantes resteront fermées ce lundi 29 janvier 2024 :

Au Gol : EDMOND ALBIUS et SARDA GARRIGA

A Roches-Maigres / Plateau Maison Rouge : PAUL ÉLUARD et DESFORGES BOUCHER

A la Chapelle : ROBERT DEBRÉ

A Palissade : RENÉ PÉRIANAYAGOM & NOÉ FOUGEROUX

Au-delà de cette liste de 7 écoles sur 31, les autres établissements scolaires du territoire communal seront ouverts.

Par ailleurs, la Ville informe l’ensemble des parents d’élèves du territoire qu’elle active cette nuit sa cellule de crise. En cas de plus fortes dégradations des conditions climatiques et des impacts sur les radiers et routes, d’autres décisions pourraient être prises et annoncées demain à 6H30.

Etang-Salé

En raison des fortes pluies auxquelles la ville de L’Etang-Salé fait face depuis plusieurs jours et de l’intensification de l’épisode pluvieux ce dimanche 28/01/2024, les écoles publiques et les crèches municipales seront exceptionnellement fermées le lundi 29/01/2024.