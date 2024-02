Inde : Une femelle bouledogue arrache le mollet un pêcheur dans 1.20m d’eau

« Après avoir été déséquilibré, le requin a tenté de l’attaquer à nouveau, mais les pêcheurs sont venus l’aider, ils ont attrapé le requin… plus tard, il est mort. J’ai enlevé ma chemise et en ai pris une autre que mon frère avait gardée de côté, j’ai enveloppé la blessure avec pour arrêter la perte de sang et je l’ai transporté d’urgence à l’hôpital », a déclaré Umesh, le frère de la victime.