Huguette Bello : « Une rude épreuve se présente à nous »

Si les prévisions météorologiques les plus pessimistes se confirment, La Réunion va vivre dans quelques heures un événement cyclonique majeur d’une extrême dangerosité.

Je veux ici appeler les Réunionnaises et les Réunionnais à la vigilance, à la plus grande prudence et au respect le plus strict des règles de sécurité.

Je veux aussi apporter mon plus grand soutien à celles et ceux qui seront mobilisés sur le terrain pour assurer la sécurité de tous durant ces heures difficiles.

Une rude épreuve se présente à nous. C’est ensemble, unis et solidaires, que nous y ferons face.