Grève chez ADEL-BGE : La direction répond aux employés mécontents

Retrouvez ici le communiqué des employés en colère

Communiqué d’ADEL-BGE

Nous souhaitions avoir un droit de réponse devant des informations partiales et diffamantes.

L’association ADEL -BGE a été créée en novembre 1993. Son activité s’articule autour de l’accompagnement en amont et en aval de créateurs d’entreprise. Le public accueilli est en difficultés sociales et professionnelles : Demandeur d’emploi, bénéficiaire des minimas sociaux.

Pour ce faire, nous sommes financés par le FSE (jusqu’en 2022), le Conseil Départemental et l’AGEFIPH (pour les personnes porteuses de handicap).

Positionnés sur le nord, le sud et l’ouest, la structure compte 8 salariés.

Quelques salariés ont décidé de dénoncer leurs conditions de travail et le fonctionnement de la structure. Le conseil d’administration et la Direction souhaitent apporter quelques éclaircissements.

Les salariés sont en poste pour certains depuis 1998 ;

Le non-respect des obligations de l’employeur envers les salariés (non-déclaration et nonpaiement des cotisations sociales sur plusieurs années, lacunes en matière de santé et sécurité au travail, manque d’information, de formation et d’entretiens professionnels, etc.)

Nous sommes déterminés à travailler avec le conseil d’administration, pour trouver des solutions à long terme qui profiteront à l’ensemble de notre association et de notre mission. Les déclarations sociales sont faites, même si elles ne sont pas toutes acquittés du fait des décalages de paiement des financements. Les salariés sont vus régulièrement par le service de Médecine du Travail (INTERMETRA).

Des entretiens sont et ont été proposés mais au moment de les tenir, certains ont décidé d’avoir recours à des arrêts maladie ; Nous avons mis en place un audit sur les risques psycho-sociaux

dans la structure, mais le jour de la première phase d’audit engagé par un cabinet spécialisé, les mêmes salariés ont décidés d’avoir recours à une grève et à de l’arrêt maladie. Les autres

collaborateurs ont honoré ce rendez-vous.

Dysfonctionnements organisationnels (manque d’effectifs, management défaillant … )

Le manque d’effectif est lié au manque de capacité financière à recruter ; pour autant, les objectifs donnés à chaque collaborateur tiennent compte de leur temps de travail. Force est de constater que ces objectifs et les missions ne sont pas respectés ni tenus par les salariés qui sont aujourd’hui en grève. Pourtant leurs salaires sont versés.

Le management est défaillant, mais semblait satisfaire l’ensemble des collaborateurs puisque les grévistes sont présents dans la structure depuis de nombreuses années.

Gouvernance douteuse de l’association (Bureau de convenance, violation des statuts);

Il est toujours très difficile de trouver des bénévoles dans le réseau associatif ; nos administrateurs ont tous été des usagers de la structure. Avoir de bons rapports avec les administrateurs ne signifie pas une « convenance »

Faux et usage de faux

Aucun faux n’est fait

Refus de transparence sur la situation financière de la structure et l’avenir des emplois des salariés

La structure est en difficulté financière ; les emplois peuvent être menacés. Depuis le mois d’avril 2023, nous sommes quelques salariés à assurer la productivité, afin de proposer un service de qualité au public créateur d’entreprise. Certains collaborateurs ont réalisé plus de 4 fois le volume de dossier que d’autres qui dénoncent aujourd’hui leurs conditions de travail. La transparence financière d’une structure n’est pas le fait des employés, dès l’instant où ils perçoivent leur rémunération régulièrement, et c’est le cas.

Un conflit existe certes, mais certains d’entre nous ne manquent pas d’essayer de sauver la structure, et ce n’est pas le cas de tous….

Le Bureau

La Directrice