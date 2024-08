Grand Raid : Cinq coureurs se mobilisent pour des enfants malades

Ils sont cinq, et ils ont bien l’intention de mettre à profit le défi que représente le Grand Raid pour l’association qu’ils défendent. Ainsi, Laurent Toutain et Jérémie Marcuccilli seront sur le départ de la Diagonale des fous, Stéphanie Kries sur celui du Trail de Bourbon, Vanessa Fénélon sur la Mascareignes et Gwenael Louaisel sur le Métis Trail. Tous veulent mettre en lumière l’association « Summits of the heart » afin de l’aider à sauver un dixième enfant. « Pour cela, il nous faut récolter des fonds, 12.500 € sont nécessaires pour sauver un enfant et ceci par votre générosité en faisant un don si petit soit-il, par ce lien « , précisent les coureurs.

Des t-shirts et des goodies seront également bientôt mis en vente par Reunion Island Boutik. Les bénéfices viendront, eux aussi, faire monter la cagnotte de l’association.

Vous pouvez suivre les aventures de ces cinq comparses directement sur leur page Facebook, où ils tiendront les internautes au courant de l’avancée de leur projet.