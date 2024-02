Gérald Darmanin annonce la fin du droit du sol à Mayotte

« Le président de la République m’a chargé de dire aux Mahorais que nous allons prendre une mesure radicale qui est l’inscription de la fin du droit du sol à Mayotte », a lancé Gérald Darmanin ce dimanche 11 février dès sa descente d’avion. Sur le tarmac de l’aéroport, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a annoncé la suppression du droit du sol sur ce territoire de l’océan Indien. Cette mesure nécessitera une révision constitutionnelle puisqu’elle dérogera au droit national.

En compagnie de Marie Guévenoux, nouvelle ministre déléguée, il a également promis le durcissement du regroupement familial et la fin du visa territorialisé. « Il ne sera plus possible de devenir Français si l’on n’est pas soi-même enfant de parents français », a-t-il affirmé.

Mayotte bénéficie déjà d’un régime dérogatoire en matière de droit du sol. Sur le reste du territoire national, si un enfant naît de parents étrangers, il peut obtenir la nationalité française à ses 18 ans à condition d’avoir vécu en France pendant au moins cinq ans depuis l’âge de 11 ans. Avec la loi asile et immigration de 2018, un enfant né à Mayotte doit non seulement respecter ces conditions, mais, en plus, prouver au moment de faire sa demande que l’un de ses parents était légalement sur le territoire français depuis au moins trois mois au moment de sa naissance.

Gérald Darmanin et Marie Guévenoux sont en déplacement à Mayotte pour officialiser une batterie de mesures afin d’apaiser une population qui maintient des barrages depuis trois semaines.

Une nouvelle opération baptisée « Wuambushu 2 » contre la délinquance et l’immigration illégale et la mise en place d’un rideau de fer maritime sont également proposées pour sortir de cette situation infernale pour les habitants.