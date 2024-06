Futurs papas : Des ateliers de préparation à la paternité

S’il existe une multitude de choix de préparation à la venue d’un enfant pour les futures mères, les pères ont aussi besoin d’un espace pour aborder cette nouvelle étape de leur vie. Soins du quotidien, communication avec bébé, prévention des risques du nourrisson, et communication dans le couple, Serge Lebon, formateur diplômé de la petite enfance, anime des ateliers de préparation à la paternité, en partenariat avec la CAF.

Les concernés reçoivent une invitation par mail et doivent s’inscrire à l’un des ateliers gratuits organisés tout au long de l’année, en fonction du secteur.

Depuis 2017, date d’ouverture des ateliers, Serge Lebon a accompagné 800 papas tous profils confondus, dans leurs premiers pas vers la parentalité, un nombre qui reflète une progression des mentalités, mais la présence des pères à ces ateliers reste encore faible si l’on prend en compte les quelque 13.000 naissances annuelles à La Réunion.

“Il y a de plus en plus de demandes, de futurs papas très différents, des très jeunes, des plus âgés, des hommes qui vont avoir leur premier enfant, d’autres qui en ont déjà plusieurs, certains qui viennent avec des questions, d’autres qui sont là sans trop d’attente”, explique le formateur. Tous trouvent une écoute attentive, et des conseils et astuces pour gagner en confiance en soi en tant que père et mieux appréhender leur futur rôle.

Apprendre à s’occuper de son bébé sereinement

Dans un espace qui leur est spécialement dédié, les futurs pères, accompagnés par le formateur diplômé d’État en petite enfance, peuvent poser toutes leurs questions, faire part de leurs appréhensions et s’essayer aux gestes du quotidien.

“Ce qui revient le plus souvent est l’appréhension de la manipulation du nourrisson”, confie Serge Lebon. En second vient le questionnement sur la gestion du couple et comment trouver sa place au sein du foyer.

Donner le biberon, le bain, nettoyer le cordon ombilical, le nez, ou l’importance de faire du peau à peau, après trois heures d’atelier par petits groupes, dans la pratique, les futurs pères devraient être prêts à accueillir leur enfant.