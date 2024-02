Future ELEANOR : La dépression tropicale se structure, les prochaines 48h seront déterminantes.

Future ELEANOR entame donc son intensification au dessus des eaux très chaudes au nord des Mascareignes. Les prochaines 24/48h seront déterminantes pour avoir une idée de la trajectoire et donc de l'influence pour notre île.

Le Cyclojournal :

Tournons la page pour DJOUNGOU qui est en train de mourir lentement dans les eaux froides à l’Ouest de l’Australie. Les yeux sont rivés vers la future ELEANOR qui est en train de s’intensifier comme en témoigne l’image SAT de ce jour avec une structure plus organisée et surtout un début de rotation.

Si la trajectoire de Météo France a été légèrement modifiée en éloignant le système plus à l’Est, en suivant l’évolution des modèles de prévisions. Il est tout de même important d’être au courant de l’évolution de la situation dans les prochains jours. #Prévention

Surtout pour nos cousins Mauriciens qui sont, pour l’heure, directement menacés.

Mais vous connaissez la chanson, on est à J+4 et tant que le système n’a pas encore entamé son crochet vers le Sud-Ouest, rien n’est encore fait.

Lien vers la prévision de trajectoire de Météo France : http://www.meteo.fr/temps/domtom/La_Reunion/webcmrs9.0/francais/index.html

La météo demain :

Dans un Alizé de secteur Est un peu plus humide, des entrées maritimes sont à prévoir dans l’Est, le Sud-Est et par débordements dans le sud notamment dans la nuit et en début de journée de demain.

Extrait du bulletin pour cette nuit : « Puis la masse d’air s’humidifie progressivement par le littoral Est. Les nuages prennent alors place de Saint-Joseph au Chef-lieu en passant par Sainte-Rose. Ils déversent quelques averses, qui deviennent plus marquées en seconde partie de nuit sur les contreforts du Volcan, mais les cumuls associés restent limités. »

Si ce n’est pas le retour franc de la pluie, nous devrions apprécier ces quelques jours au sec, la fin de semaine s’annonce clairement plus pluvieuse. #MetteLaGamme

Pour plus de précisions, voici le lien vers le bulletin rédigé de Météo France : https://meteofrance.re/fr

Bonne soirée azot ! :p