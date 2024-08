Frappe sur une école à Gaza : 93 morts dénonce le Hamas, 19 terroristes tués selon Israël

L’école Al-Tabi’een accueillait environ 250 personnes déplacées, pour la plupart des femmes et des enfants. Selon l'armé israélienne, les bâtiments visés servaient “d'installations militaires pour le Hamas et le Jihad islamique ".

93 personnes sont mortes dans un bombardement israélien sur une école de Gaza-ville samedi. Selon la Défense civile de la bande de Gaza, administrée par le Hamas, trois missiles ont visé deux étages de l’école et la mosquée. 11 enfants et 6 femmes sont comptés parmi les victimes. “Il y a encore des morceaux de corps non identifiés », a indiqué le porte-parole de la défense civile, Mahmoud Bassal, reprend Le Monde. Si le bilan humain ne peut être vérifié de source indépendante, les images de l’Agence France-Presse montrent des secouristes ramasser des corps dans un bâtiment détruit et des familles en pleurs.

L’armée israélienne assure de la précision des frappes dans un communiqué dans lequel elle affirme que « le complexe et la mosquée (…) servaient d’installations militaires pour le Hamas et le Jihad islamique » et que les bâtiments étaient utilisés pour « perpétrer des attentats terroristes ». « À la suite d’une enquête des services de renseignement, il peut être confirmé qu’au moins dix-neuf terroristes du Hamas et du Jihad islamique ont été éliminés« , assure Israël qui a également indiqué qu’il y avait une « une forte probabilité » pour qu’Ashraf Juda, membre important du Jihad islamique, ait été présent dans l’attaque mais sans garantir sa mort.

Un « crime horrible » et une « dangereuse escalade », a de son côté dénoncé le Hamas.

Cette frappe israélienne a suscité un tollé international. « Au moins dix écoles ont été ciblées ces dernières semaines. Il n’y a pas de justification à ces massacres », a écrit le chef de la diplomatie européenne, Josep Borell, sur le réseau social X. « Le Hamas doit cesser de mettre en danger les civils. Israël doit se conformer au droit humanitaire international », a déclaré le chef de la diplomatie britannique, David Lammy.

La France a, elle, dans un communiqué, rappelé « que le respect du droit international humanitaire » est aussi imposé à Israël.

Après intervention des États-Unis, de l’Égypte et du Qatar, Israël avait accepté le 8 août dernier de reprendre les discussions d’une trêve le 15 août prochain.

Assurant avoir demandé “plus de détails” sur cette frappe à Israël, Washington s’est dit a fait part de sa préoccupation profonde. « Cela montre l’urgence d’un cessez-le-feu et d’un accord sur les otages, pour lesquels nous continuons à travailler sans relâche ».