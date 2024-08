France-Argentine : Le match de la dernière chance pour Melvyn Richardson et Dika Mem

Pas le droit à l’erreur pour les Français. Les champions olympiques en titre, en mauvaise posture lors de ces JO à domicile, doivent impérativement remporter leur match face à l’Argentine ce vendredi 2 août pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Après deux défaites, contre le Danemark et la Norvège, et un match nul face à l’Égypte, la victoire est obligatoire pour les Bleus.

Actuellement cinquième de leur groupe, l’équipe de France risque l’élimination si elle ne termine pas dans les quatre premiers. Pour éviter cette issue désastreuse, les hommes de Guillaume Gille doivent s’imposer face aux Argentins ce vendredi et contre les Hongrois dimanche. La tâche s’annonce ardue, d’autant que l’Albiceleste, bien que dernière du groupe avec trois défaites, jouera également sa dernière chance de qualification.

Championne d’Europe en janvier dernier, l’équipe de France est méconnaissable depuis le début de la compétition olympique. Seul Dika Mem tire son épingle du jeu avec deux bonnes performances face à la Norvège et à l’Égypte. Le Réunionnais a été étincelant, mais il ne peut porter l’équipe à lui seul. Melvyn Richardson devra également se montrer à la hauteur pour permettre aux Bleus de redresser la barre.

La pression est immense sur les épaules des champions en titre, qui n’ont d’autre choix que de montrer leur meilleur visage ce vendredi pour rester en course dans ce tournoi olympique. La France et La Réunion retiennent leur souffle et espère une réaction d’orgueil de la part de ses handballeurs, avec l’espoir que Richardson et Mem mèneront leurs coéquipiers vers la victoire.