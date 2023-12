Exploitation en zone inondable : Jean-Bernard Caroupaye et sa société écopent d’une amende

Les tourments judiciaires du transporteur concernant sa société de démolition et de recyclage située en zone rouge inondable ont enfin trouvé une issue. La justice lui reprochait d'avoir exploité une zone interdite et d'y avoir effectué des travaux et des aménagements sans autorisation. En appel, la peine requise à son encontre avait été doublée.