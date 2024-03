Evelyne Corbière en déplacement à l’ONU à New-York pour une conférence sur les droits des femmes

La Cité des Goûts et des Saveurs de l’URMA de Sainte-Clotilde a clôturé ce mercredi une formation innovante visant à transformer la scène du snacking en proposant des produits plus diversifiés et respectueux de l’environnement. Une formation qui ciblait spécifiquement les acteurs du snacking, en particulier ceux situés à proximité des établissements scolaires.