Européennes : La Fédération réunionnaise du Parti socialiste répond à Younous Omarjee

Il reste moins de deux semaines avant les élections européennes et la campagne bat son plein. Dans une interview diffusée sur Zinfos974, Younous Omarjee a fustigé Raphaël Glucksmann, et a assuré qu’il agissait pendant que la tête de liste Place Publique/Parti Socialiste faisait « des grands discours« . L’eurodéputé LFI affirme avoir eu « pendant cinq ans beaucoup plus de pouvoir d’action » que le candidat de gauche le mieux placé dans les sondages.

Younous Omarjee explique avoir eu plus de poids du fait de son mandat de président de la commission du développement général. Une déclaration à laquelle la Fédération réunionnaise du Parti socialiste ajoute un important astérisque dans un communiqué diffusé quelques heures après la mise en ligne de son interview sur Zinfos974. « Certes, il est le président de la commission du développement régional, sans que son parti LFI et ses alliés n’en constituent la majorité. Il s’agit du résultat d’un accord global qui répartit les présidences de commission entre les différents groupes politiques européens« , tempère le PS réunionnais.

« En aucune façon, il ne dispose du pouvoir de décider seul au nom de la commission et s’appuie obligatoirement sur des compromis et des alliances pour obtenir des majorités, souvent avec le groupe européen le plus important à gauche dont le PS fait partie« , ajoute la fédération socialiste. Une manière de répondre à Younous Omarjee qui a accusé les socialistes de participer à de « fumeux compromis » avec les Verts et les macronistes, notamment au sujet du Pacte Vert.

« Il en est de même pour les attributions de cofinancements aux collectivités locales de la Réunion. Elles ne dépendent pas de la commission parlementaire« , continue le PS qui réagit là aux affirmations de Younous Omarjee qui insiste sur l’importance de la présence d’un Réunionnais en Europe pour défendre les intérêts réunionnais.

L’eurodéputé LFI a par ailleurs interpellé Ericka Bareigts, première secrétaire de la fédération réunionnaise du Parti socialiste, et a affirmé que celle-ci travaillerait avec lui plutôt qu’avec Raphaël Glucksmann qu’elle soutient aux Européennes. Le PS s’insurge : « Aucune collectivité n’a jamais mendié de fonds européens » et indique : « les collectivités locales constituent des dossiers auprès des autorités de gestion compétentes localement, auxquelles l’Union européenne, et non le Parlement, a délégué cette mission. »

La Fédération réunionnaise du Parti socialiste dénonce les arguments de campagne de Younous Omarjee : « En aucune façon, un parlementaire européen, ne peut s’attribuer seul le mérite des financements européens que nous recevons et encore moins faire de sa réélection une condition à pouvoir continuer à bénéficier de ces financements. »

Le communiqué complet de la Fédération réunionnaise du Parti socialiste

Nous tenions à rectifier fermement une contrevérité qui participe à troubler le choix éclairé des électeurs.Notre approche politique repose sur des principes de démocratie, de liberté et de choix conscients. Être socialiste, c’est refuser de se satisfaire du statu quo et s’engager en combattant les injustices de la société actuelle et le désir d’une vie meilleure pour tous. L’émancipation complète de chaque individu est l’objectif central de notre engagement.

Nous donnons rendez-vous aux électeurs le 9 juin pour qu’ils expriment sans crainte leur vote pour la liste française de gauche qui, avec ses alliés, sera en capacité de faire évoluer les politiques européennes vers plus de solidarité : la liste du PS et de Place Publique menée par Raphaël Glucksmann.