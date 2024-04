Européennes : Génération Ecologie appelle à un vote de défense de l’écologie

Le communiqué :

Génération Écologie réaffirme son engagement pour la #décroissance. Nous assumons nos divergences et notre différence avec EELV-Les Écologistes, qui ne rendent pas envisageables une participation à une liste et à une campagne communes.

Mais pour nous, la cause de l’écologie doit primer sur toute autre considération. Dans un contexte de backlash* anti-écologique sans précédent, dans tous les États membres, il faut voter pour renforcer le nombre de députées et députés du groupe Greens/EFA, qui est le seul groupe au parlement européen, malgré des insuffisances programmatiques, dont les votes ont été cohérents avec une prise en compte sérieuse des enjeux du changement climatique et de la préservation du Vivant particulièrement prégnants dans nos territoires d’Outre-Mer.



Découvrez la résolution adoptée par le conseil national de Génération Écologie le 03 avril 2024.

* Backlash : trajectoire réactionnaire

Vincent DEFAUD, Responsable Outre-Mer pour le Conseil National de Génération Ecologie, Référent Départemental de Génération Ecologie La Réunion