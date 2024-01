États-Unis : Un avion perd son fuselage en plein vol

Difficile de ne pas comprendre l’angoisse ressentie par les passagers d’un vol reliant l’Alaska à la Californie hier. Alors que l’appareil, un Boeing 737-9 fabriqué en 2023 et certifié en novembre, avait décollé depuis une vingtaine de minutes, une partie du fuselage s’est décrochée.

Par miracle, aucun blessé n’a été signalé. D’après les premiers témoignages, de nombreux objets ont été aspirés à l’extérieur, mais aucun passager ne se situait à proximité du hublot.

Alors que la panique aurait facilement pu gagner les 200 passagers, tout le monde est resté d’un calme olympien. Finalement, l’appareil a pu se poser en urgence à l’aéroport de Portland dans l’Oregon.

When the wall of the plane just breaks off mid flight @AlaskaAir pic.twitter.com/pMWhpiHmFY

— Kyle Rinker (@Kyrinker) January 6, 2024