États-Unis : Barack Obama suggère à Joe Biden de reconsidérer sa candidature

Le 8 juillet dernier, deux rugbymen français, Hugo Auradou et Oscar Jegou, 20 et 21 ans, étaient arrêtés à Mendoza en Argentine pour viol aggravé sur une femme de 39 ans, deux jours après un match du XV de France contre les Pumas.

Hier, les auditions des différents témoins de la soirée ont commencé et réservent leur lot de surprises. Par exemple, le chauffeur de taxi qui a récupéré la victime à l’hôtel des deux joueurs et qui l’a conduite à son domicile, affirme qu’elle était « normale » et qu’elle ne portait pas de traces de coups ni d’œil au beurre noir.