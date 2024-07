Escalade : Louise Fontaine, Léo Grosset et Marius Payet Gaboriaud vainqueurs à Zilina

Louise Fontaine, Léo Grosset et Marius Payet Gaboriaud ont brillé à Zilina, rapporte la fffme974.

Le communiqué :

Vendredi 19 mai 2024 six grimpeurs péï du Pôle Espoir Escalade ont participé à la Coupe d’Europe de vitesse Jeunes de Zilina (Slovaquie). Le voyage aura été fructueux, avec pas moins de 3 médailles d’or dans les valises !

En U16, Léo GROSSET (Austral Roc), vainqueur de la première étape à Mezzolombardo survole une fois de plus la compétition. Vainqueur des qualifications, il remporte haut la main ses 3 duels finaux, et monte sur la plus haute marche du podium pour la deuxième fois consécutive.

En U20, Louise FONTAINE (Est’Kalad Club), était également attendue. 2e des qualifications, elle profite ensuite des erreurs de ses adversaires, et réalise des runs parfaits, pour aller s’offrir sa première victoire sur le circuit européen.

Chez les garçons, Marius PAYET GABORIAUD (Austral Roc) réalise également une belle compétition. Solide 2e en qualifications, il remporte après deux duels très disputés, les quarts et demies. En finale, il se défait de l’ukrainien Illia YEHORKIN, et remporte ainsi sa première médaille d’or internationale !

En U18, Maélane VILLEDIEU (Austral Roc), se glisse également en finale. En quarts, alors en tête jusqu’au dernier mouvement, elle manque sa poussée finale, et laisse échapper la victoire. Elle terminera 6e.

Eva-Lina RYMASZ (Austral Roc), quant à elle, ne trouvant pas ses marques sur le mur slovaque, ne peut faire mieux que 9sec40, et une 16e place. Chez les garçons, l’aventure se termine également en qualifications pour Romain VELPRAT (Montagne Réunion), 14e, avec un meilleur chrono à 6sec81.

Nous retrouverons nos trois athlètes vainqueurs, Louise FONTAINE, Léo GROSSET et Marius PAYET GABORIAUD aux Championnats du Monde de vitesse Jeunes, du 28 au 30 août 2024 à Guiyang (Chine)