Ericka Bareigts : «  Il faut des établissements spécialisés qui viennent en soutien à l’école pour tous »

En mars dernier, Ericka Bareigts s’était accrochée avec Déva Radakichenin, le directeur de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) au sujet des difficultés rencontrées par certains parents d’enfants porteurs de handicap dans le traitement de leur dossier de scolarisation. « Il y a trop de dossiers de scolarisation qui arrivent de façon imparfaite », avait rétorqué Déva Radakichenin aux journalistes.

Ce mercredi, Ericka Bareigts a poursuivi sa démarche en allant échanger avec le recteur Pierre-François Mourier. À la sortie de l’entrevue, ce dernier a tenu à rejeter l’hypothèse d’embauches d’AESH (Accompagnants d’élèves en situation de handicap) à la prochaine rentrée.

« Vous savez la situation budgétaire de la France »

« Le nombre d’AESH est très exactement de 2.904 à La Réunion, c’est-à-dire que 13,2% de mes agents sont des AESH. En moins de dix ans, on est passé de 0 à 13,2%. Vous savez, la situation budgétaire de la France n’est pas aussi bonne qu’elle pourrait l’être, donc il ne faut pas s’attendre à des créations d’emplois dans les mois qui viennent. En revanche, on peut mieux utiliser l’ensemble des ressources que nous avons, mieux former encore les personnels, leur donner plus de perspectives », a déclaré le recteur.

Ericka Bareigts, elle, a indiqué qu’une réunion de travail se tiendrait avec la MDPH le mois prochain, et que toutes les parties prenantes étaient invitées : « Les autres maires, le Département et l’État, tout le monde bien sûr. Il ne peut y avoir de travaux tout seul dans son coin, là, on est sur l’école de la République, donc l’école pour tous », a-t-elle fait savoir.

Pour la maire de Saint-Denis, il conviendrait aussi de « mettre le médico-social dans la boucle, c’est-à-dire qu’il faut des établissements spécialisés qui viennent en soutien à l’école pour tous. »