Entre-Deux : Bachil Valy lance un appel à l’aide pour son plan de soutien à la souveraineté alimentaire

Une première évaluation du montant des dégâts subis est de 429.000 euros pour la commune de l’Entre-Deux. Hier, Jérome Filippini a poursuivi ses visites de terrain en allant à la rencontre des sinistrés du cyclone Belal et des épisodes pluvieux qui se sont succédés.

Pour Kevin Payet, maraicher plein champ, ses pertes représentent entre 70 et 80 % de sa production de chouchou, tomate, margoze ou encore pipangaille. Et malgré les dispositifs d’aides activés, les difficultés s’accumulent notamment en raison de la fastidieuse constitution des dossiers.

“Malgré tous les efforts qu’ont fait les banques, les administrations, ça reste compliqué. Donc, je me suis engagé à faire encore plus simple et le plus rapide possible pour les agriculteurs”, a entendu le préfet.

Pour sécuriser la production des agriculteurs et atteindre la souveraineté alimentaire, Bachil Valy a un plan. Aujourd’hui, dans le cadre du PTCE OSPAAL (pôle territorial de la coopération économique pour une organisation solidaire de la production agricole et alimentaire locale), 10 communes sur 24 ont notamment signé pour la création d’un groupement de commandes. “Il y a un potentiel qui est là et pas seulement sur le marché local”, a appelé à l’aide Bachil Valy pour acquérir le soutien du représentant de l’État.

“Un projet très intéressant et très ambitieux”, a été convaincu Jérôme Filippini. “Mais il faut organiser l’offre et la demande, c’est peut-être ça qui manque aujourd’hui. Il faut que les communes s’organisent avec le soutien du Département, qui a la compétence agricole, et bien sûr avec le soutien de l’État. Déjà par quelques financements qui ont été apportés, et nous allons continuer à accompagner parce que c’est une bonne vision pour le territoire”.