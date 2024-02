En 2021, le taux de pauvreté s’élève à 36% à La Réunion

En 2021, 36 % des Réunionnaises et Réunionnais, soit 319 300 personnes, vivent sous le seuil de pauvreté. Ce seuil de pauvreté correspond à un revenu disponible de 1 150 euros par mois pour une personne seule et de 2 420 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans. La pauvreté concerne particulièrement les mineurs : 46 % d’entre eux vivent dans un ménage pauvre, soit 108 200 enfants.

À La Réunion, en 2021, le taux de pauvreté est inférieur à son niveau de 2019, avant la crise sanitaire, alors qu’il augmente dans l’Hexagone.

Entre 2007 et 2019, le taux de pauvreté avait largement reculé à La Réunion (-11 points ). En 2020, il continuait à baisser malgré la crise sanitaire, notamment en lien avec l’aide exceptionnelle de solidarité Covid et la majoration de l’allocation de rentrée scolaire en 2020 – toutes deux non reconduites les années suivantes. En 2021, le taux de pauvreté ne diminue pas. La réforme des allocations logement visant à tenir compte des revenus des ménages « en temps réel », entrée en vigueur en janvier 2021, a entraîné une diminution du montant total des aides au logement par rapport à la situation antérieure à la réforme [Albouy et al., 2023 ; pour en savoir plus (2)]. D’autre part, cette baisse des aides exceptionnelles est cependant compensée en partie par des créations d’emplois qui n’avaient jamais été aussi nombreuses depuis dix ans. L’emploi constitue la meilleure protection contre la pauvreté mais cette hausse de l’emploi est portée par les micro-entreprises et par les contrats d’apprentissage, des formes d’emploi peu rémunératrices [Jonzo, 2023 ; pour en savoir plus (5)].

Au total, les revenus des ménages ont été globalement préservés en 2021. Cependant, leur pouvoir d’achat a pu diminuer dans le contexte d’un regain d’inflation : les prix à la consommation augmentent de 1,5 % en moyenne en 2021 à La Réunion, alors qu’ils étaient plutôt stables en 2019 et 2020 [Insee, 2022 ; pour en savoir plus (7)].

La pauvreté reste à La Réunion à un niveau bien plus élevé que dans l’Hexagone (36 % contre 15 %). Elle est aussi nettement plus marquée que dans le département hexagonal le plus concerné, la Seine-Saint-Denis (28 %), ou qu’en Martinique (27 %). En effet, le déficit d’emplois reste important à La Réunion : en 2021, seules 49 % des personnes en âge de travailler ont un emploi, contre 68 % dans l’Hexagone et 56 % en Martinique. Les salaires moyens et le niveau des retraites sont également moins élevés à La Réunion.