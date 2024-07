Emmanuel Macron repousse tout remaniement à « la mi-août », après les Jeux Olympiques

Invité ce soir du « 20 heures » de France 2 pour sa première interview depuis les élections législatives, le président de la République est revenu sur la dissolution qu’il a déclenchée dès les résultats des européennes connus. « L’Assemblée nationale ne correspondait plus à la société française« , a-t-il indiqué. Il dit « avoir pris ses responsabilités » avec « beaucoup de gravité« , en rappelant qu’une motion de censure allait de tout façon intervenir à l’automne avec l’étude du budget 2025. « J’ai demandé aux Français et Françaises de choisir. Ce n’était pas un choix facile« , a redit Emmanuel Macron.

Interrogé sur le RN écarté des postes de l’Assemblée, malgré les 11 millions de voix qu’il a recueillies au premier tour, le président a estimé que « l’on devait l’entendre et le respecter« . Toutefois, n’étant « pas [chargé] des règles à l’Assemblée nationale » et faisant référence à la séparation des pouvoirs, Emmanuel Macron a estimé que même si ce « n’était pas une bonne chose« , il n’en était pas responsable, tout en rappelant « qu’il n’y a pas de sous-députés« .

Le camp présidentiel va-t-il gouverner demain avec Les Républicains ? Faisant référence au pacte législatif proposé par Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron estime que « ça montre déjà un chemin qui a été fait en quinze jours et donc ça va dans la bonne direction à mes yeux« . « Il faut que toutes les forces, encore une fois, qui ont travaillé ensemble dans l’entre-deux-tours fassent collectivement de même« , a-t-il appelé, jugeant que la « responsabilité des forces politiques qui ont fait barrage [au RN] est immense« .

Concernant son choix de laisser le gouvernement de Gabriel Attal en place pour gérer les affaires courantes pendant les Jeux olympiques, il affirme avoir « choisi la stabilité avec des ministres qui ont eu un engagement remarquable« , estimant que « nous ne sommes pas en mesure actuellement de changer les choses« .

Le président, qui reconnaît la défaite de la majorité sortante, « bien évidemment« , estime toutefois que « personne n’a gagné« .

Interrogé sur la proposition du nom de Lucie Castets par le Nouveau Front populaire pour Matignon, Emmanuel Macron a estimé que « le sujet n’est pas là. La question ce n’est pas un nom, mais quelle majorité à l’Assemblée nationale« , estimant qu’il « serait faux de dire que le Nouveau Front populaire a une majorité quelle qu’elle soit« . « Aucun parti ne peut appliquer son programme, ni le NFP, ni la majorité présidentielle ni la droite républicaine. Il va falloir savoir faire des compromis« , a-t-il ajouté.

« La clarification de la fin de la semaine dernière est assez simple« , a indiqué Emmanuel Macron, faisant référence la candidate à l’élection de la candidate du camp présidentiel, Yaël Braun-Pivet, au perchoir de l’Assemblée nationale, et à la défaite du candidat du NFP, André Chassaigne. « La question, c’est quelle majorité peut se dégager à l’Assemblée pour qu’un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays ?« , a-t-il relevé. « Le NFP a eu un candidat et il n’a été pas été élu ».

Pour le président de la République, « l’enseignement » des législatives, « c’est que personne ne peut appliquer son programme (…) qu’il soit commun ou pas« . « Aucun d’entre eux ne peut le faire, ni le Nouveau Front populaire, ni la majorité sortante, c’est-à-dire Ensemble pour la République avec le MoDem et Horizon, ni la Droite républicaine« , a-t-il renchéri. Le président appelle dès lors les partis à « être à la hauteur du moment et des responsabilités que les Françaises et [les] Français [leur] ont données« , et donc « de savoir faire des compromis« .

Le chef de l’Etat a reconnu qu’il y a un « problème d’accès aux services publics« , « d’accès à la santé« . « Nous devons aller plus loin à cet égard, et il appartiendra au gouvernement et aux responsables politiques qui le soutiendront de faire des propositions« , a-t-il estimé.

Pour la suite du quinquennat, M. Macron plaide pour « plus de fermeté, plus de sécurité et plus de justice, plus de simplicité et mieux vivre de son travail« .

Interrogé sur son éventuelle démission en cas de blocage politique, Emmanuel Macron a une nouvelle fois balayé une telle hypothèse. « Les Françaises et les Français m’ont confié un mandat. Je l’ai sollicité pour la deuxième fois. Ils me l’ont confié pour la deuxième fois et je l’assumerai dans sa plénitude« , a-t-il assuré, défendant que son « souhait, c’est la stabilité pour le pays« .

Dans la deuxième partie de l’interview consacrée aux Jeux olympiques, Emmanuel Macron a confirmé que la cérémonie d’ouverture de ce vendredi 26 juillet se déroulera bien sur la Seine malgré « le défi sécuritaire« .