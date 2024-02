ELEANOR : Une influence limitée pour notre île, la pré-alerte jaune cyclonique sera levée ce soir à 19h

Alors que la forte tempête tropicale passe au plus près de Maurice aujourd'hui, pas grand chose à signaler sur notre caillou...

CycloJournal :

Encore une fois, ELEANOR aura beaucoup de mal à se structurer à cause du cisaillement mais aussi et surtout à cause de l’air sec qui vient s’incruster dans le coeur du système, le détruisant de l’intérieur…

Tant mieux pour nos voisins mauriciens puisque le stade de cyclone tropical ne sera donc pas atteint.

Malgré une forte poussée convective hier dans la nuit, impossible pour notre tempête de prendre des forces.

Quelques belles averses tout de même notamment dans le Sud-Est avec 40mm à Grand-Coude sur les dernières 24h par exemple. Mais finalement, ce sont des relevés de saison.

De quoi dégoûter les passionnés de « gros temps » #Maloki

Dans les prochains jours, ELEANOR devrait faire un crochet vers l’Ouest et revenir dans nos parages mais cette fois-ci elle sera en fin de vie, avec peu ou pas d’influence pour notre île donc…

La météo demain :

Demain, une amélioration du temps avec quelques éclaircies dans le sud l’après midi, quelques gouttes sont encore possible et le temps va rester nuageux mais globalement ça devrait aller mieux pour les sudistes. :p

Extrait du bulletin de Météo France : « Au lever du jour, on retrouve un ciel très nuageux à couvert sur une large moitie Sud, approximativement au sud d’une ligne de la Pointe au Sel à Sainte Rose, en passant par Cilaos, le Tampon, la Plaine des Cafres et le Volcan. Quelques gouttes accompagnent ces nuages, principalement sur le sud sauvage mais rien de très marqué.

L’après-midi, les éclaircies reviennent sur le littoral de la moitie Sud. Sur la moitié Nord, les nuages deviennent plus nombreux sur les pentes avec quelques débordements en direction de l’océan entre Saint Denis et Sainte Rose. »

Pour information, le Sud-Est est toujours en vigilance fortes pluies/orages et toute la côte Est et Sud-Est est en vigilance vagues submersions.

La pré-alerte jaune cyclonique sera levée à 19h ce soir.

Pour retrouver le bulletin de Météo France, c’est par ici : https://meteofrance.re/fr

Bonne soirée azot ! Nartrouve demain. 😀