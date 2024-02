ELEANOR : situation à la mi-journée (20/02)

Observation

En ce milieu de journée de mardi, ELEANOR est une tempête tropicale modérée qui se situe à 900 km au nord-est de La Réunion (~750 km au nord de Maurice) et qui se déplace vers l’est à bonne allure (~20km/h).

Pour l’heure, quelque peu en contradiction avec les prévisions initiales, le phénomène éprouve des difficultés à s’intensifier malgré des conditions environnementales a priori favorables (cisaillement d’altitude faible, contenu énergétique de l’océan élevé…). Cependant, la taille relativement réduite du phénomène laisse la place à de potentielles fluctuations importantes d’intensité que cela soit d’intensification ou d’affaiblissement rapide…ça pourrait donc s’emballer assez rapidement. #mefiance

Prévision

Au cours des dernières 24h, les scénarios de prévision ont sensiblement évolué.

Si, il est toujours attendu un virage d’ELEANOR en direction du sud (la rapprochant des Mascareignes) courant de nuit prochaine ou, au plus tard, en matinée de mercredi…celui-ci est désormais prévu moins franc. De la sorte, cela amènerait ELEANOR à transiter plutôt à l’est de l’île Maurice, à une distance comprise entre 0 et 200 km en matinée de vendredi. Cela signifie aussi que le risque de menace directe pour La Réunion s’éloigne très fortement. Malgré tout, nous devons rester attentif à l’évolution de la situation tout particulièrement s’agissant de la dégradation probable des conditions météo en fin de semaine.

A savoir aussi qu’il est toujours attendu une intensification d’ELEANOR au cours des prochaines 24h et qu’à ce titre, c’est potentiellement un cyclone tropical mature qui pourrait « impacter » l’île Maurice. Cette dernière est placée en alerte cyclone de classe 1 depuis ce matin.