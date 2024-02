ELEANOR c’est fini…ou presque.

ELEANOR est en phase d'affaiblissement rapide à plus de 350 km au sud-est de La Réunion. Encore classée au stade de tempête tropicale modérée à 16h00 par Météo France, sa fin est néanmoins imminente. Du côté de l'île Maurice, concernée directement par le phénomène hier, ELEANOR n'aura pas été beaucoup plus qu'une "tempête dans un verre d'eau".

ELEANOR à Maurice

ELEANOR sera passée au plus près de l’île Maurice à la mi-journée d’hier, au stade de forte tempête tropicale. Néanmoins, même si le centre du phénomène aura transité à un peu plus de 70 km des côtes, les effets sur l’île sœur auront été assez réduits…loin de conditions cycloniques ou même tempétueuses, fort heureusement. Les pluies auront affecté principalement la partie orientale et les hauts plateaux, des pluies plus bénéfiques pour la ressource en eau que réellement destructrices de l’aveu même des mauriciens

C’est quand même une chance pour nos voisins quand on connait l’extrême vulnérabilité de leur territoire, notamment aux inondations…Pour les passionnés que nous sommes, Eleanor sera à ranger aux côtes des Darius (2003) et autre Calvinia (2019), des phénomènes passés proches de la côte orientale mauricienne mais de manière presque anecdotique..



ELEANOR en fin de vie

En cette fin de journée, s ituée à un peu moins de 400 km au large de Saint-Philippe, ELEANOR est désormais en train de se faire dépecer sur place par le cisaillement de vent. Il ne reste plus d’elle qu’un inoffensif tourbillon de basses couches ituée à un peu moins de 400 km au large de Saint-Philippe, ELEANOR est désormais en train de se faire dépecer sur place par le cisaillement de vent. Il ne reste plus d’elle qu’un inoffensif tourbillon de basses couches #TheEnd

Au cours des prochaines 24h, ce vortex résiduel va être rejeté vers le nord-ouest par l’alizé et probablement venir terminer sa vie là où il l’avait commencé il y a six jours…non loin de Tamatave. Sa trajectoire qui « fait le tour » des Mascareignes relèvera, au mieux, de l’anecdote ! Et encore, c’est pour être gentil… Les résidus d’ELEANOR devraient transiter au large du Sud entre samedi aprem et dimanche matin, a priori sans que cela ne nous affecte de manière significative, tout au plus une petite rotation des vents par-ci, un petit regain d’humidité par là…Bref ! Circulez, il n’y a plus grand chose à voir !

Ce soir et demain, on va conserver un temps un peu humide sur la moitié sud (St Leu/St Philippe) là encore sans caractère exceptionnel pour un mois de févrierCe sera juste un poil #Moisiland sur les premières hauteurs…mais, on en a connu d’autres