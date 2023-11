Egalité femmes-hommes : Mesdames, osons négocier nos salaires

Pourtant inscrite dans la loi depuis 1972, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes a encore du chemin à faire. Outre les effets limités des mesures politiques, des études démontrent que les salariées n'osent pas négocier leur paie auprès de leur employeur.

“Zanfan i plèr pa i gyen pas tété” . Il serait facile de lancer ce proverbe aux femmes pour qu’elles l’appliquent dans le milieu professionnel. Ce serait ainsi oublier les multiples facteurs qui pèsent sur l’égalité de salaire entre les femmes et les hommes.

Selon les données de l’Insee de 2021, pour un temps plein, le salaire mensuel net moyen des hommes est de 2.689 euros alors que celui des femmes est de 2.292 euros, soit 15% de moins. Et les écarts se creusent en montant l’échelle des rémunérations, c’est-à-dire que les femmes cadres sont moins payées que les hommes qui occupent la même fonction.

Selon un sondage Glassdor*, 51% des femmes éprouvent « de l’appréhension » à l’idée de négocier leur salaire avec leur employeur contre 44% des hommes. Et seulement 33% d’entre elles ont demandé une augmentation au cours des douze mois précédant l’enquête, contre 44% des hommes.

Pourtant, toujours selon ce sondage, 69 % des femmes qui ont demandé une augmentation l’ont obtenue, 29% d’entre elles ont été augmentées à hauteur de ce qu’elles avaient demandé et 30% ne l’ont pas du tout obtenue.

Transparence des salaires

Le manque de confiance et le fait de ne pas oser est décrit par les femmes interrogées. Seulement 44 % se sentent confiantes dans leurs capacités à négocier leurs rémunérations contre 60 % des hommes. Certaines pensant que leurs qualités et compétences seront peut-être reconnues spontanément. La parentalité peut également être perçue comme une entrave à la demande d’une augmentation. Ces sentiments sont bien plus forts chez les femmes que chez les hommes.

Malgré le tabou que peut représenter l’argent, la plupart des salariés prônent la transparence des salaires au sein de leur entreprise. Selon une autre étude reprise par le Figaro, 41% des femmes disent avoir dévoilé leur salaire à un collègue, contre 38% des hommes. 23% d’entre-elles disent préférer travailler dans une entreprise où les salaires sont révélés aux employés.

L’index Egalité professionnelle hommes-femmes mis en place depuis 2020 dans les sociétés de plus de 50 salariés permet de mesurer la parité en entreprise. Un index basé notamment sur les écarts de rémunération ou l’écart de taux d’augmentation qui doit être publié chaque année, la société s’exposant à des pénalités financières pouvant aller jusqu’à 1% de sa masse salariale annuelle.

Pour autant, pour 6 femmes sur 10 interrogées par Glassdoor, l’index Egalité professionnelle hommes-femmes n’a eu aucune influence dans leur entreprise.

Ces chiffres vont dans le sens du rapport de la Cour des Comptes publié en septembre dernier. “L’absence de politique globale continue et coordonnée” limite la réduction des écarts salariales entres les hommes et les femmes.

*Sondage OnePoll pour Glassdoor, réalisé en 2022, sur un échantillon représentatif de 1000 personnes, employées à temps plein dans une société de plus de 50 ou plus salariés.