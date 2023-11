Une femme gagne 136 euros de moins par mois qu’un homme à La Réunion

Les données globales des salaires horaires net des Français ont été publiées par l’INSEE (Institut national des statistiques et des études économiques). Elles permettent notamment de mettre en exergue les différences entre chaque territoire quant au salaire moyen mais aussi les inégalités entre les femmes et les hommes en ce jour de "l'unequal pay day".

Les salaires horaires net en France ont été révélés par l’INSEE à la fin du mois de juillet. L’étude des données permet entre autres de dresser un classement des communes où habitent les Réunionnais qui sont les mieux payés.

L’INSEE a aussi rassemblé les informations selon les catégories socio-professionnelles mais aussi selon le genre des employés. Cela permet d’observer l’écart de salaire entre les femmes et les hommes à La Réunion selon les villes en ce jour de « l’unequal pay day », journée qui vise à dénoncer les inégalités sur ce sujet. L’association « Les Glorieuses » indique que selon ses calculs basés sur les salaires européens, les femmes travaillent « gratuitement » depuis le 6 novembre à 11h25 comparativement au salaire des hommes.

En moyenne, à La Réunion, une femme gagne 97 centimes de moins par heure qu’un homme (tous âges et emplois confondus). C’est 136 euros de moins par mois et 1.630 euros de déficit sur un an.





Les villes les plus inégalitaires

La Possession est la commune où le salaire horaire net moyen est le plus haut. Mais il s’agit aussi du territoire où la disparité est la plus importante : c’est deux euros de moins par heure pour une femme.

Sur un mois, la différence est de 305 euros (pour des semaines de 35 heures) : 2.377 euros pour un homme et 2.083 euros pour une femme. L’écart est astronomique sur une année : 3.528 euros de moins.

La différence la moins importante est observée à Bras-Panon et s’établit à 34 centimes. C’est 48 euros de moins sur un mois (pour des semaines à 35 heures) et plus de 500 euros de déficit sur l’année.

Plus le salaire est élevé, plus l’écart est important

Les cadres, les personnes dans des professions intellectuelles supérieures et les chefs d’entreprises salariés sont les mieux payés à La Réunion comme partout en France. La différence entre les hommes et les femmes est encore plus forte dans cette catégorie professionnelle.

L’Entre-Deux est la commune où les salaires sont les plus inégaux chez les cadres. La différence est de 8 euros par heure, de 1.137 euros par mois et de 13.642 euros sur une année (pour des semaines de 35 heures).

L’écart horaire est important qu’il s’agisse de grandes ou de petites communes : Trois-Bassins (-6,91 euros), Les Avirons (-6,77), ou encore Saint-Paul (-6,42 euros).

Les très très rares communes où les femmes sont mieux rémunérées Aucune des villes de La Réunion n’affiche une parité parfaite, peu importe les catégories professionnelles. Il existe cependant une commune où les cadres féminines sont mieux payées que les hommes : Cilaos. Elles touchent 1,28 euro de plus par heure, soit par 179 mois, soit 2.150 euros sur une année (pour une semaine de 35 heures). Chez les employés non qualifiés, La Plaine-des-Palmistes est la seule qui affiche un écart positif en faveur des femmes.

Une inégalité plus forte avec l’âge

Les disparités de salaires entre les hommes et les femmes sont moins importantes chez la jeune génération (18-25 ans) mais persistent toujours.

L’écart maximal observé en défaveur des femmes est au Port : 42 centimes par heure de moins. La situation leur est plus favorable dans 14 des 24 communes mais la différence n’est la plupart du temps que de quelques dizaines de centimes. Elle est un peu plus forte à Saint-Philippe avec 1,18 euro par heure supplémentaire pour les femmes.

Dans la tranche d’âge des 26 à 50 ans, les inégalités sont de nouveau plus importantes. Le déficit pour les femmes est de 1,52 euro par heure à La Possession et s’établit au minimum à 9 centimes (à Saint-Paul).

La différence est la plus forte chez les plus de 50 ans. La situation est très inégalitaire avec au minimum 1 euro de moins par heure pour les femmes à Bras-Panon et au pire près de 5 euros par heure de moins à Sainte-Rose. C’est donc une différence maximale de 8.000 euros par an entre les femmes et les hommes.