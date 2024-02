Éclaircies matinales et averses attendues dans le courant de la journée

Les larges éclaircies matinales propulsent rapidement les températures jusqu’à 30°C sur les plages de l’Ouest. Pendant le pic de chaleur de la journée, les températures maximales, au-dessus des normales saisonnières, atteindront voire dépasseront les 32°C en bord de mer.

Le vent, soufflant de l’Est au Sud-Est, atteint des rafales de 50 à 60 km/h dans les régions Sud et Nord en matinée. L’après-midi, cette turbulence s’étend jusqu’à la Pointe au Sel, avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h près de Saint-Pierre. Les brises prédominent dans la baie de Saint-Paul, ainsi que dans la baie de La Possession et sur les plages de l’Ouest.

La mer présente généralement une agitation, mais reste peu agitée dans la région du Port et sur les plages. La houle d’alizé, oscillant entre 2 mètres et 2 mètres 50, continue de déferler le long des côtes Sud et Est du département.

La journée promet un mélange de conditions ensoleillées et de passages pluvieux, créant une atmosphère variée sur l’ensemble de l’île. Restez informés des mises à jour météorologiques pour une expérience en toute sécurité.