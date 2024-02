Du vent et des averses marqués ce lundi

Le bulletin du jour de Météo France Réunion :

Les averses orageuses de la nuit présentes en mer tentent de rentrer sur terre sans grand succès, mais le temps reste humide sur la moitié Est de l’île. Une accalmie pluvieuse de courte durée se dessine en début de matinée, puis les averses se multiplient à nouveau dès la seconde partie de matinée. Dans un premier temps, elles se développent à l’Est, puis gagne dans l’intérieur et également vers le chef-lieu. Peu de régions sont épargnées en cours d’après-midi, même si l’Ouest et le Sud-Ouest reçoivent moins de quantité. Les averses sont quant à elles marquées dans Salazie et la région des Plaines, et encore plus sur le massif du Volcan où le risque se fait plus pressant que sur les autres régions.

L’alizé d’Est est vigoureux puisqu’en journée, il souffle en rafales entre 70 et 80 km/h entre le Sud Sauvage et la région de Saint-Pierre, entre 60 et 70 km/h de Sainte-Marie au Port en passant par le chef-lieu, ainsi que sur les sommets, la Plaine des Cafres et sous les plus fortes averses.

La mer est agitée en matinée, mais devient forte en cours de journée de la Pointe au Sel à Champ-Borne en passant par la Pointe de la Table sous l’effet combiné du vent et d’une houle d’alizé s’amplifiant entre 2 mètres et 2 mètres 50.

Le mercure affiche des valeurs en baisse d’environ 1°C, mais la baisse est encore plus significative sur les sommets se retrouvant sous la grisaille contrairement aux jours précédents.