Donald Trump menacé de prison s’il n’arrête pas d’insulter les juges

Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, se trouve sous la menace d'une possible incarcération suite à une condamnation pour outrage au tribunal, prononcée ce mardi à New York. Le juge Juan Merchan a infligé à Donald Trump une amende de 9.000 dollars pour avoir enfreint à neuf reprises une ordonnance de silence très claire qui lui interdisait de s'en prendre publiquement aux témoins et jurés impliqués dans son procès.