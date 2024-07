Disparition inquiétante à Saint-Paul : Un homme de 74 ans introuvable

La gendarmerie a ouvert une enquête pour la disparition inquiétante d'une personne majeure. Il s'agit de Jean Georges Gamin, 74 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis mercredi. Il avait quitté le domicile de sa sœur à la Possession pour se rendre en bus à la maison de la justice et du droit de La Saline les Hauts. Toute personne ayant des informations est priée de contacter la gendarmerie de Plateau Caillou au 02.62.93.75.42 ou hors des heures ouvrées, le 17.

La gendarmerie de La Réunion a lancé un appel à témoins suite à la disparition inquiétante de Jean-Georges Gamin, 74 ans, originaire de Saint-Paul. Les autorités sont actuellement sans portrait de la personne recherchée et demandent l’aide de la population pour le retrouver.

Mercredi dernier, à 6h du matin, le disparu a quitté le domicile de sa sœur à La Possession pour se rendre à la Maison de la Justice et du Droit de La Saline les Hauts en bus. À 11h, il a contacté sa sœur pour l’informer qu’il n’avait pas pu obtenir les documents qu’il souhaitait. Deux heures plus tard, il a passé un appel inquiétant à son autre sœur.

Depuis, il n’a plus donné signe de vie, plongeant ses proches dans une grande inquiétude. La communauté de brigades de Plateau Caillou mène actuellement une enquête sous la direction du parquet.

M. Gamin est décrit comme étant un homme de 74 ans, mesurant environ 1,90 m, de constitution maigre (environ 60 kg), portant des lunettes de vue, avec des cheveux rasés courts et grisonnants, sans barbe. Le jour de sa disparition, il portait un pantalon gris, un polo rayé, des savates de sport, un sac banane et un sac cabas avec des affaires. Il est possible qu’il ait changé de vêtements depuis.

Toute personne ayant des informations sur la disparition de Jean-Georges Gamin est priée de contacter la gendarmerie de Plateau Caillou au 02.62.93.75.42 ou, en dehors des heures ouvrées, de composer le 17.