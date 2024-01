Deux tempêtes attendues dans la zone d’ici mardi

L’activité cyclonique devrait s’intensifier durant les prochains jours dans le bassin Sud-Ouest de l’océan Indien. Deux systèmes dépressionnaires devraient se trouver dans la zone de surveillance de Météo France dès mardi.

Dégradation de la météo dès mercredi à La Réunion

La circulation qui était sous surveillance sur la côte Est de Madagascar semble s’être dissipée. Une zone suspecte se trouve cependant au Nord-Est des Mascareignes. Là, deux systèmes dépressionnaires sont sur le point de se former. Celui un peu plus à l’Ouest aurait plus de risques de devenir une tempête et avaler son voisin.

Selon le Centre météorologique régional spécialisé, qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, un large système tropical devrait naître dans le secteur. Les conditions météorologiques pourraient se dégrader dès mardi à Maurice et à Rodrigues et à partir de mercredi pendant qu’il transitera à l’Est de La Réunion.

Les experts précisent qu’un grand système tropical pourrait prendre plus de temps à s’intensifier et à se déplacer alors qu’une circulation plus petite pourrait évoluer plus rapidement.

Le risque de formation d’une tempête est considéré comme important à partir de mardi (entre 60 et 90% de probabilité de formation).

La tempête Anggrek en approche

Un autre système dépressionnaire devrait entrer dans la zone d’ici mardi. Elle devrait ensuite lentement se déplacer vers le Sud-Ouest. Les conditions devraient être favorables et elle pourrait gagner en intensité de façon « significative ». Aucune trajectoire n’est pour l’instant évoquée.